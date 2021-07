In Weißwasser ist am Mittwoch ein 41 Jahre alter Mann beim Baden ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie gegen 13:45 Uhr zum Käseteich gerufen. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert, nachdem der ortsansässige Mann am Vormittag ins Wasser gegangen und nicht zurückgekehrt war. Derzeit geht die Polizei von einem Unfall aus. Es gebe keine Hinweise auf eine Straftat oder einen Suizid, hieß es. Wie er starb, müssen nun die Ermittlungen zeigen.