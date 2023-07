Ein 17-Jähriger ist in Zittau vom Dach einer Sporthalle gefallen und wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr vier Jugendliche auf dem Dach der BSZ-Sporthalle und führten mutmaßlich Parkour-Übungen durch. Einer der Jugendlichen sei anschließend vom Dach sieben Meter in die Tiefe gefallen, gegen einen Metallzaun geknallt und auf dem Vordach des Gebäudes gelandet.