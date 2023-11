Bei einem Unfall in Görlitz ist eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, ereignete sich das Unglück am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr. Die 68-Jährige sei auf der Zeppelinstraße in Höhe der Bushaltestelle am Blutspendezentrum von einem Auto angefahren worden. Die Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der 43 Jahre alte Fahrer des Autos erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Wegen des Unfalls war die Straße vier Stunden lang gesperrt. Die Polizei ermittelt noch zur genauen Unfallursache und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei in Görlitz zu melden.