Bei einer Geisterfahrt auf der Autobahn 4 im Landkreis Görlitz hat ein betrunkener Mann Schäden von 25.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 63-Jährige am Montagnachmittag in Nieder Seifersdorf in falscher Richtung auf die Autobahn in Richtung Bautzen aufgefahren.