Im Landkreis Görlitz ist am Sonnabendnachmittag bei einem Verkehrsunfall ein Radfahrer ums Leben gekommen. Nach Informationen der Polizei war eine 77 Jahre alte Autofahrerin in Großschönau in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Radfahrer kollidiert. Der 42-Jährige stürzte und verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Der genaue Hergang wird noch untersucht.

Bildrechte: xcitePRESS