Der Straßen- und Bahnverkehr im Bereich Weißwasser und Halbendorf ist wegen eines schweren Unfalls am Bahnübergang Jahnstraße in Weißwasser erheblich eingeschränkt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 72 Jahre alter Mann am Freitagmittag von einem Zug erfasst worden. Rettungsmaßnahmen seien ohne Erfolg geblieben. Der Mann sei noch vor Ort verstorben.

Bildrechte: xcitepress