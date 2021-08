Nach einem kräftigen Gewitter mit Starkregen sind in Görlitz mehrere Bäume umgeknickt und Straßen überflutet. Die Berufsfeuerwehr Görlitz ist am Montagnachmittag mit 22 Kameraden an sechs Einsatzstellen in der Neißestadt unterwegs, sagte ein Feuerwehr-Sprecher auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Unterstützt wird die Berufsfeuerwehr von den Ortswehren Hagenwerder und Weinhübel.