Keime nach Starkregen Zittau hebt Abkochgebot für Trinkwasser auf

In Zittau ist das Abkochgebot für Trinkwasser aufgehoben. Wie die Stadtwerke Zittau und das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz am Montag mitteilten, wurde das Leitungsnetz in den vergangenen Tagen intensiv gespült. Nach mehreren Trinkwasserproben könne Entwarnung gegeben werde. Das Trinkwasser sei in einem "einwandfreien Zustand" und enthalte keine Keime mehr.