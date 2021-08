Der Parkplatz am Rodelpark in Oderwitz ist auch heute gut gefüllt. Schnell noch das Auto verschlossen und dann mache ich mich auf den Weg zum Start. Schon von Weitem sind das Geräusch der Schlitten in der Bahn und die kreischenden Menschen zu hören. Am Haupthaus angekommen, löse ich schnell ein Ticket und bekomme eine kurze Einweisung. Erst mal langsam fahren und die kurvenreiche Strecke kennenlernen, sagt mir der freundliche Mitarbeiter.

Einfach draufsetzen und los

Und schon setzt sich der schwarze Plastikschlitten mit mir von der Startrampe aus in Bewegung. Es geht zügig nach oben, auf 40 Meter Höhe. Das Stahlseil hängt straff und sicher in der Verankerung, leistet Schwerstarbeit, als es mich über 307 Meter Strecke hinaufzieht. So langsam fängt es auch bei mir an zu kribbeln. Oben angekommen klinkt sich das Seil am Schlitten aus und ich bin auf mich allein gestellt. Wie ein Pfeil setzt sich das schwarze Gefährt in Bewegung, über 280 Meter Länge geht es bergab. Instinktiv greife ich nach dem Bremsknüppel und stoppe. Hatte mir der Mitarbeiter nicht gesagt, ich soll es ruhig angehen? Ein guter Rat, merke ich jetzt.

An der Bahn ist auch ein Blitzer installiert um die Geschwindigkeit zu messen. Bildrechte: MDR Jens Czerwinka