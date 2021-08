Aus dem Dreiländereck können ab sofort individuelle Grüße per Postkarte versandt werden. Die Touristische Gebietsgemeinschaft Naturpark Zittauer Gebirge hat gemeinsam mit MyPostcard 16 Postkartenlayouts erstellt. Damit sei es nun möglich originelle Urlaubsgrüße aus dem Gebiet zwischen Löbau und dem Naturpark Zittauer Gebirge in die Welt zu senden, so Linda Pietschmann vom Tourismuszentrum.