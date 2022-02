Sachsen gilt als gastfreundlichste Region Deutschlands und ganz vorn dabei ist Bautzen in der Oberlausitz. Das ist das Ergebnis der Buchungsplattform Booking.com, die jedes jahr die "Traveller Review Awards" in Gold, Silber und Bonze vergibt. In diesem Jahr geht das Gold an Christoph Brixner von der Oberlausitzer Tourismusagentur i-vent hat das schon ein wenig überrascht: "Wenn ich vorher hätte raten müssen, dann hätte ich eher auf Nordsee, Bayern oder ein anderes traditionelles Urlaubsgebiet im Westen getippt, aber wir freuen uns natürlich sehr über dieses Ergebnis."

Sehr gut für das Image der Region. Offensichtlich sind die Gäste hier zufrieden. Das ist gut für die künftige Entwicklung und das sollte auch ein Ansporn für alle in der Tourismusbranche sein. Christoph Brixner Geschäftsführer der Oberlausitzer Tourismusagentur

Brixner schwärmt in diesem Zusammenhang von den vielfältigen Möglichkeiten, die die Oberlausitz rings um Bautzen, Görlitz und Zittau bietet: "Ich kann wunderschön restaurierte Städte sehen, das Zittauer Gebirge bietet vieles. Ganz anders der Norden mit viel Natur in der Heide- und Teichlandschaft. Und nicht zu vergessen das Lausitzer Seenland."

Bautzen ist gastfreundlich und in unmitelbarer Umgebung gibt es viel zu entdecken, wie das UNESCO-Welterbe, den Fürst Pückler Park in Bad Muskau. Bildrechte: Uwe Walter

Einfach oder exklusiv - ein breites Angebot

Auch die Pensionen und Hotels haben sich in den vergangenen Jahren gemausert. Es gibt ungewöhnliche und exklusive Übernachtungsmöglichkeiten, die in gängigen Internetportalen von ihren Gästen mit Bestnoten von "Sehr gut" bis "Hervorragend" oder "Außergewöhnlich" bewertet werden. Dazu gehören beispielsweise die Pension "Raupennest" in Kubschütz, die Ferienwohnung "Klappermühle" in Bautzen oder auch die "Mühlbastei" in Bautzen.

Außergewöhnliche und exklusive Übernachtungsmöglichkeiten bietet das gastfreundliche Bautzen, beispielsweise in der Mühlbastei. Bildrechte: König/Schütze

Letztere gilt als eine der schönsten und interessantesten Übernachtungsorte in der Oberlausitz, denn die Wehranlage stammt aus dem 15. Jahrhundert. Auf vier Ebenen werden die Gäste umsorgt. Jacoueline König als Inhaberin der "Mühlbastei" hat das gute Abschneiden von Bautzen als gastfreundliche Stadt nicht überrascht: "Mir war das schon immer klar und ich halte unsere Gegend ohnehin für sehr attraktiv. Aber ich freue mich natürlich, das wir jetzt noch bekannter werden."

Die freundlichen Oberlausitzer und die Vielfältigkeit unserer Stadt und des Umlands begeistert immer wieder unsere Gäste. Und sie können überall etwas entdecken, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem E-Bike oder Auto, als Paar oder in Familie mit Kindern. Jacqueline König Mühlbastei

Jacqueline König und Stephan Schütze leben das gastfreundliche Bautzen in ihrer "Mühlbastei" Bildrechte: König/Schütze

Die Inhaberin Jacqueline König und ihr Mann wollen für Touristen Urlaub zum gemeinsamen Erlebnis machen, auch bei der Übernachtung. Deshalb bieten sie in der einstigen Wehranlage großzügige Suiten mit privatem Wellness-Bereich und Sauna an.

Angebote, wie der private Wellness-Bereich in der Mühlbastei, überraschen die Gäste und führen offenbar zu guten Bewertungen. Bildrechte: König/Schütze

Auch die Stadt Bautzen gilt als Highlight in Sachsen und landet nicht umsonst auf Platz 5 der gastfreundlichsten Städte Deutschlands 2022. Eindrucksvoll zwischen den Hügeln der Oberlausitz gelegen, prägen vierzehn Türme den mittelalterlichen Stadtkern und bieten eine tolle Aussicht auf das Umland. Booking.com

Imageprobleme von Bautzen

Doch in den vergangenen Wochen und Monaten machte Bautzen auch immer wieder deutschlandweit mit negativen Meldungen Schlagzeilen: wegen Aufmärschen Rechtsextremer, Anti-Corona-Spaziergänger und Ausschreitungen, bei denen Polizisten verletzt worden sind.

In Bautzen kam es während der Anti-Corona-Spaziergänge mehrfach zu Ausschreitungen. Bildrechte: MDR/xcitePRESS

Als ein weiteres Image-Problem für Bautzen gilt noch immer das "Gelbe Elend", das ehemalige Stasi-Gefängnis. Bislang sind Jacqueline König oder ihr Mann von Gästen noch nicht direkt darauf angesprochen worden. "Der schlechte Ruf von Bautzen ist möglicherweise nur eine Innenansicht der Oberlausitzer", meint die Chefin der "Mühlbastei".

Etwas anders sieht das die Direktorin des Görlitzer Parkhotels, Daniela Schulze. Sie werde vor Buchungen immer wieder von Gäste wegen des zweifelhaften Rufs gefragt: "Ist es denn auch sicher bei Ihnen?" Dann müssten Vorurteile ausgeräumt werden und das sei nicht immer einfach, sagt Daniela Schulze.

Daniela Schulze hat als Hotelchefin schon viele internationale Gäste betreut. David Hasselhoff war vor einigen Wochen in Görlitz zu Gast. Bildrechte: Maria Daniela Schulze

Touristen sind überrascht

Die Direktorin kennt aus ihrer beruflichen Laufbahn viele Hotels in Deutschland, in der Schweiz und Österreich. Lange Zeit hatte sie auch in der Chefetage eines Dresdner Luxushotels gearbeitet, bevor sie sich für das Privathotel in Görlitz entschied. Die dieses Jahr festgestellten Ergebnisse für Sachsen bei Booking.com hält sie schon lange "für überfällig".

Sachsen ist ein sehr zeitgemäß aufgestelltes Reiseland, denn nach der Wende ist vieles neu entstanden. Vieles ist grundlegend saniert worden. Die tollen Angebote kommen bei den Gästen an. Daniela Schulze Hoteldirektorin

Das Görlitzer Hotel an der Neiße ist auf verschiedenen Internetplattformen mehr als 6.000 Mal bewertet worden. 86 Prozent der Gäste gaben die Note "Sehr gut". Dass Bautzen und Görlitz in der Gästekritik so gut abschneiden, hängt nach Ansicht von Hotelmanagerin Schulze auch mit der Erwartungshaltung der Besucher zusammen. "Wir haben hier in Sachsen den Überraschungseffekt, tolle Angebote bei einem guten Preis, "meint sie und verweist auf das Schlösserland Sachsen.

Überall Burgen und Schlösser

"In Bayern stellen sie Neuschwanstein und zwei weitere Schlösser in den Mittelpunkt. Hier haben wir an jeder Ecke, in jedem Dorf ein Schloss, von Pillnitz über Moritzburg bis Bad Muskau. Oder von Rammenau über Gaußig bis zum Schlosshotel Althörnitz im Zittauer Dreiländereck."

Filmemacher sind begeistert

Aufgrund der Vielfalt an Möglichkeiten kommen nicht nur Touristen sondern gerne auch internationale Filmemacher in die Oberlausitz. Auch sie und ihre Teams füllen Hotels und Pensionen. Und die bewerten anschließend ihre Gastgeber.

Der legendäre "K.I.T.T." aus der US-Serie Knight Rider parkte vor einigen Wochen in der Tiefgarage des Görlitzer Hotels. Das Kultauto und der Serien-Hauptdarsteller David Hasselhoff schätzten die Gastfreundschaft der Oberlausitzer, erzählt die Hotelchefin. Bildrechte: Maria Daniela Schulze

Ab Mitte März sind schon wieder zahlreiche Übernachtungen für eine internationale Filmproduktion vorbestellt. Und auch die Filmleute scheinen die Gastfreundschaft der Einheimischen zu schätzen. "Die Menschen hier sind nicht aufdringlich, aber herzlich und gastfreundlich", gibt Danila Scholze deren Meinung wieder. Dadurch verschwinde auch manches Vorteil nach einem Besuch in Bautzen, Görlitz oder Zittau.

Auch kulturelle Vielfalt in der Oberlausitz überrascht immer wieder die Gäste. Hier das internationale Straßentheaterfestival Via Thea. Bildrechte: IMAGO

Selbst auf Entdeckungsreise gehen