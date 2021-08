Wir machen heute eine Bootstour auf der Neiße. Meine sechsjährige Tochter und mein neunjähriger Sohn sind begeistert: Mal was ohne Wandern! Damit es ja keine Enttäuschung vor Ort wegen ausgebuchter Boote gibt, habe ich unseres einige Tage vorher bei dem einschlägigen Touranbieter in Rothenburg an der Neiße reserviert. Da war noch schönstes Hochsommerwetter. Jetzt steigen wir am frühen Vormittag in Dresden ins Auto und es regnet.

Geräuschvoll sprudelt das Wasser einen Absatz der Neiße hinunter. Hier wollen wir erst einmal nicht lang. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Mit Regen zu viel Wasser

Mist. Wasser von oben und von unten. Ein russisches Sprichwort zu Wetter und passender Kleidung sowie die Regenjacken im Kofferraum spenden keinen Trost. Mein Mann und ich scannen die Wetterprognosen auf unseren Handys und denken an hustende Kinder. Laut unserer Wetter-Apps fallen dicke Regentropfen auch in den nächsten Stunden in Rothenburg. Ein Plan B muss her.

Ich rufe beim Bootsverleih an und frage, ob sich die Tour um drei Stunden verschieben lässt. Es geht. Na dann, auf ins Senckenbergmuseum nach Görlitz. Wenn nicht Natur, dann eben Naturkunde. Der Museumsbesuch rettet uns über die Regenzeit und die Kinder sind glücklich. Vor allem die Aquarien und Terrarien im Kellergeschoss lösen lautstarke Begeisterungsrufe aus. Jetzt noch was zum Mittag essen und dann auf zum Neiße-Abenteuer.

Bildrechte: MDR

Über einen schmalen Weg gelangen wir zum Parkplatz des Bootsverleihs ganz nah an den Fluss. Als wir aus dem Auto steigen, lösen sich gerade die letzten Regentropfen von den Baumwipfeln. Wir treten ans Ufer und blicken flussaufwärts auf einen breiten Absatz im Fluss, von dem das Wasser geräuschvoll und weiß heruntersprudelt. Das Adrenalin steigt. Wir haben als Familie nicht viel Ahnung mit Freizeitbeschäftigungen auf diesem Element. Deshalb versuchen wir einen leichten Abschnitt: Zwei Stunden flussabwärts in einem ruhigen, meist flachen Bereich ohne Strudel und Absätze.

Bloß nichts fallen lassen

Zuerst erhalten die Kinder Schwimmwesten. Die Bootsvermieter schärfen uns ein, ihnen die Westen auf dem Wasser auf gar keinen Fall auszuziehen. Eine weitere Sache, die uns eingetrichtert wird: Ob Handy, Karte oder Tasche – wenn etwas ins Wasser fällt, ist es weg. Mit Ausnahme der Kinder, die würden dank ihrer Schwimmwesten oben treiben.

Falls der Nachwuchs über Bord gehen sollte, gelte es Ruhe zu bewahren, ranpaddeln, das Kind nach dem Paddelgriff fassen lassen und wieder ins Boot ziehen. Okay. Wir sind belehrt und steigen ins Schlauchboot. Es liegt beruhigend stabil auf dem Wasser. Die Kinder machen es sich in der Mitte bequem. Mein Mann sitzt hinten, ich vorn und schon schickt uns die Neiße auf die Reise.

Die sanfte Strömung ist unser Motor. Mit den Paddeln korrigieren wir den Kurs. Unserem Jungen rutscht gleich mal das Paddel aus der Hand. Aber mein Mann greift geistesgegenwärtig zu und fischt es aus dem Wasser, bevor es davontreibt. Dann fühlen wir uns seltsam erhaben. Rechts und links an den Ufern wächst üppiges Grün, die Neiße zieht ihre Bögen und es ist vollkommen still. Ein Zustand, der uns Großstädtern unbekannt ist, wie wir feststellen müssen. Selbst unserer Jüngsten fällt das auf. Sie besteht darauf, dass wir mucksmäuschenstill sind und will erst einmal die Ruhe genießen.

Ein Hindernis im Wasser führt ab und an zu chaotisch anmutenden Manövern. Aber es gibt immer ein Happy End. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Unter Geiern

"Ein Geier!", ruft plötzlich mein Sohn und zeigt nach oben in den Himmel. "Fast", denke ich. Ein Graureiher fliegt über uns und begleitet uns sogar eine Weile. Die Kinder sind animiert und halten nun nach Tieren Ausschau. Ein wilder Haufen Holz an einer Uferstelle sieht nach einer Biberburg aus, Wasserläufer hüpfen neben unserem Schlauchboot, eine Entenfamilie setzt vor uns über. "Da, das war doch ein Eisvogel, der dort im Strauch gelandet ist", rufe ich. Sicher bin ich nicht, denn der kleine buntschillernde Vogel war zu schnell. Leider gibt es auch einigen Müll. So navigieren wir an zwei halbversenkten Autoreifen vorbei.

Ein Geier entpuppt sich als Graureiher. Er begleitet uns eine Weile. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Mit dem Paddeln stellt sich mein Mann ziemlich gut an. Ich weniger. Mir will es nicht gelingen, das Boot auf Kurs zu halten. Weil wir die Seiten aufgeteilt haben, führt das dazu, dass wir uns ein paar Mal wie beim Autoscooter auf dem Rummelplatz drehen. Während ich dabei lache, findet es mein Mann gar nicht komisch - Stresstest für die Partnerschaft.

Trotz meiner Unbeholfenheit erreichen wir in weniger als der angesetzten zwei Stunden unser Ziel. Vor dem Wehr am Bremenwerk steigen wir an einer Holztreppe aus und ziehen das Boot ans Ufer. Von hier wird uns ein Mitarbeiter des Bootsverleihs abholen und zurück an den Startpunkt fahren. "Ruft an, wehrt die Mücken ab, in zehn Minuten sind wir da", hatte es geheißen.

Überfall von oben

Wir werden tatsächlich von Mücken überfallen. Über unseren Köpfen bildet sich eine graue Wolke. Wir lassen das Boot liegen und flüchten vom Fluss weg aufs Feld. Unser Antimückenspray liegt leider noch im Kofferraum. Die Wartezeit vertreiben wir uns deshalb mit ruckartigen Bewegungen. Meine Tochter sammelt Nacktschnecken von der Straße. Zum Glück braucht der Fahrer nicht lange. Während er das Schlauchboot auf dem Hänger festzurrt, dürfen wir uns vor den Mücken schon mal in den Kleinbus retten. Nachdem jeder ordentlich gestochen wurde, steht das Gesprächsthema für die Rückfahrt fest.

Von Mücken verfolgt aber mit erhobenen Hauptes gehen wir zu den Feldern und warten auf unseren Abholservice. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Trotz des Angriffs der fiesen Blutsauger am Ende hat uns der Ausflug viel Spaß gemacht. Unsere allererste Familientour auf dem Wasser haben wir gut gemeistert. Bereit für Level zwei, würde ich sagen.

Fazit