Als kleiner Junge war es für mich als Dorfkind schon immer das Größte, ein Baumhaus zu bauen. Die Faszination, auf einem Plateau hoch oben im Baumwipfel zu sitzen, den Blick über die Landschaft streifen zu lassen und so zu tun, als sei das Baumhaus ein Piratenschiff, war unbändig. Und nun, etliche Jahre später, bin ich zwar älter und größer geworden, aber nach wie vor von diesen Bauwerken fasziniert. Da kommt mir natürlich ein Ausflugsziel wie "Die Geheime Welt von Turisede", früher Kulturinsel Einsiedel genannt, absolut entgegen. Zwar werde ich heute nicht in einem der Baumhäuser übernachten können, aber allein der Anblick versetzt mich zurück in meine Kindheitstage. Bildrechte: Konstantin Henß

Von Dresden aus kommend fährt man über die Autobahn in Richtung Görlitz. Dann geht es durch mehrere Ortschaften, bis man letztlich in die Zentendorfer Straße einbiegt. Noch vor dem Auffahren auf den Parkplatz kann man einige farbenfrohe Baumhäuser und Holzbauten in den Wipfeln erspähen. Die Vorfreude steigt.

Eintauchen in die "Geheime Welt"

Der Einlass zur "Geheimen Welt" geht schnell und unkompliziert vonstatten. Direkt hinter dem Eingang geht es schon los. Ich steige eine Treppe hinauf, öffne eine große Holztür, gehe hindurch und schon stehe ich mitten auf einem Plateau, hoch oben in einem Baumwipfel. Auf den einzelnen Plateaus stehen kleine Häuser, die als Museen dienen. Sie erzählen die Geschichte der Turiseder, die hier angeblich gelebt haben sollen. So erzählt es mir auch Jürgen Bergmann, der Gründer des Parks, bei einem netten Plausch samt Kaffee. So ganz glauben kann ich die Geschichten irgendwie nicht, aber das ist auch egal. Die Erzählungen über die Turiseder sollen die Besucherinnen und Besucher verzaubern und faszinieren und das schaffen sie meiner Meinung nach auch. Das Historum ist ein Museumsbaumhaus, in dem Besucherinnern und Besucher sich unter anderem über den kindlichen König informieren können, der das Volk von Turisede früher regierte. Bildrechte: Konstantin Henß

Zur Geschichte des Parks Jürgen Bergmann lebt sein den 80er Jahren in der Nähe von Zentendorf nahe Görlitz. 1990 gründete er eine Firma, die hölzerne Objekte für Spielplätze herstellt. Seit dieser Zeit machte er auf dem heutigen Gelände in den Neißeauen auch einige dieser Unikate für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Ganze erfreute sich großer Beliebtheit und so war 1992 die "Kulturinsel Einsiedel" geboren. Seither wird der Park ständig erweitert, 2005 kam das erste deutsche Baumhaushotel hinzu. Im Jahr 2018 wurde das Gelände in "Die Geheime Welt von Turisede" umbenannt. Bis heute verkauft Jürgen Bergmanns Holzgestaltungsfirma Baumhausunikate und hölzerne Spielgeräte in die ganze Welt.

Sich einen Tag lang wie ein Turiseder fühlen

Der riesige Park ist sehr liebevoll gestaltet. Man fühlt sich hier einen Tag lang wie ein waschechter Turiseder. Selbst beim Essen in der Mitte des Parks gibt es kein gewöhnliches Mahl, stattdessen kann man hier Gerichte wie das "Eichhörnchengeheimnis", "Olves Morchelduftzauber" oder "gelbgeringelte Turiuslocken" verspeisen. Viel Ruhe sollte man beim Essen allerdings nicht erwarten. Egal, wo man im Park hinschaut, überall toben Kinder durch die Gegend, spielen und erkunden.