Nun könnte die Landschaft unweit der Schneekoppe eine weitere Attraktion erhalten: Einen Malerweg nahe Gruszków, dem einstigen Bärndorf. "Wir wollen einen Malerweg schaffen, der wunderschöne Ein- und Ausblicke auf die Riesengebirgslandschaft bietet, aber auch an die Künstler und ihre Werke erinnert", sagt einer der Initiatoren, Dietrich Kowalski. Gewidmet werden soll dieser Wanderweg Erich Fuchs. Der Künstler (1890 - 1982) malte bis 1948 in der Region, u.a. auch seinen Zyklus "Schlesisches Bergvolk". Dabei handelt es sich um 262 einfarbige und farbige Radierungen.

Oberlausitzer Senioren, darunter Dietrich Kowalski, sind zusammen mit ihren polnischen Freunden auf die Idee eines romantischen Malerweges im Riesengebirge gekommen. Bildrechte: Uwe Walter

Der romantische Maler und Grafiker Erich Fuchs war nach seinem kunstakademiestudium in Leipzig 1914 ins damalige Bärndorf gezogen - ganz in die Nähe der Falkenberge (Sokolik), die schon Caspar David Friedrich gern als Motiv in seinen Bildern nutzte. Fuchs wanderte mit seinem Skizzenblock in die abgelegenen Gebirgsdörfer und hielt das Heimatleben und die Kultur in den vom Tourismus weit abgelegenen Orten in Bildern fest.

Das Gemälde "Morgen im Riesengebirge" von Caspar David Friedrich greift ein Motiv aus den Falkenbergen bei Gruszków auf. Bildrechte: imago images/imagebroker

Auch heute noch sucht man Gruszków (Bärndorf) vergeblich in den Reiseführern. Doch auch schon vor 100 Jahren lag die Region abseits des Toursimus. Deshalb fand der Maler Erich Fuchs unglaublich viele Motive, schwärmen Kenner seines grafischen Werkes. Und: In seinen Bildern spiegele sich nicht nur das harte Leben der Riesengebirgler wieder, sondern auch die Landschaft.

Auf dem künftigen Malerweg sollen die Ansichten der Künstler den aktuellen Blick ergänzen. Bildrechte: Uwe Walter

Diese Zeitdokumente brachten eine Gruppe Oberlausitzer Senioren zusammen mit polnischen Freunden auf die Idee eines romantischen Wanderwegs. "Noch sind wir in der Anfangsphase", sagt Dietrich Kowalski aus Rosenbach bei Görlitz. "Für die Bilder auf dem Malerweg müssen wir erst einmal die Rechte klären."

Die Werke von Erich Fuchs und vieler seiner Künstlerkollegen wurden zum Ende des Zweiten Weltkriegs in alle Winde verstreut. Bildrechte: Uwe Walter

Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Gemälde, Grafiken und Bilder vieler Künstler aus Schlesien in alle Himmelsrichtungen verstreut. Fuchs Bilder sollten ursprünglich zusammen mit den Werken von Gerhart Hauptmann in den letzten Kriegstagen per Zug nach Hiddensee gebracht werden, erzählen seine Erben, Familie Baumgärtner aus Verden: "Der Schriftsteller und der Maler seien miteinander gut bekannt gewesen." Doch der Transport ging schief. So tauchten Bilder von Fuchs nach dem Krieg u.a. Wrocław und Jelenia Góra auf, aber auch im Nationalmuseum in Nürnberg.

Nun sucht die Seniorengruppe aus dem Osten zusammen mit den Nachfahren des Künstlers aus Westdeutschland weitere Werke. Die Enkelin Renate Baumgärtner hat das Erbe ihres Großvaters Erich Fuchs angetreten. Ih ist am wichtigsten, dass ihr Vorfahre nicht vergessen werde.

Renate Baumgärtner (li.) und ihr Mann sowie ihre Schwester unterstützen als Erben von Erich Fuchs das deutsch-polnische Vorhaben eines Malerwegs im Riesengebirge. Bildrechte: Uwe Walter

Für die Nachkommen des schlesischen Künstlers stellt es kein Problem dar, Rechte und sogar Werke nach Polen zu geben. Deshalb führen sie erste Gespräche dazu. Im Schlesischen Museum zu Görlitz wurden die Erben und Initiatoren des Malerweges sehr reserviert empfangen, erzählen sie. "Es gäbe Engpässe durch Krankheit, zudem seien alle, einschließlich Direktorin, sehr beschäftigt."

Anders dagegen in Polen: Dort seien die Erben aus Verden und die Senioren aus der Oberlausitz von Direktoren empfangen worden, so auch in Jagniątków (Agnetendorf) im Gerhart-Hauptmann-Haus und in Museen in Wrocław. Ebenfalls vom Projekt begeistert zeige sich der polnische Tourismusverband PTTK. Er habe volle Unterstützung zugesichert.

Senioren aus dem Osten und Erben aus dem Westen gemeinsam in Deutschland und Polen auf Spurensuche. Bildrechte: Uwe Walter