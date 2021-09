Bildrechte: Markus Balkow

Das Zittauer Gebirge ist das kleinste Mittelgebirge in Deutschland und steckt voller Überraschungen. Heute ist der Himmel über Jonsdorf grau. Wolkenschleier ziehen über die Wälder, als wollte sich die Felsenwelt vor den neugierigen Blicken verstecken. Doch eine kleine Urlaubergruppe aus Thüringen hat sich trotzdem an der Sternwarte in Jonsdorf versammelt. Sie will die geheimnisvollen Sandsteinfelsen mit ihren tierischen Bewohnern erkunden und spielt mit den Kindern Expedition ins Gebirge. Sie nehmen mich als Reporter mit auf ihre Forscher-Tour.

Aufmerksam studieren die Männer eine Karte. Da kommt ein Einheimischer vorbei und zeigt in den Wald und auf einen Pfad: "Mal ist es ein bisschen schwieriger, mal geht es ein wenig leichter, mal sind viele Stufen zu bewältigen mal weniger Stufen. Auf alle Fälle kann es am Ende kräftezehrend werden", sagt er. Doch die Forschergruppe samt Nachwuchs lässt sich davon nicht beeindrucken und startet ins Abenteuer.

Über Stock und Stein

Es geht eine Steigung hinauf, dann folgen viele Stufen. Während die Kinder den Pfad hinauf flitzen, folgt der Tross etwas schwerfälliger nach. Aus dem Nebel schält sich eine Felswand. Eine erste Figur wird sichtbar. Eng gedrängt steht die Gruppe, bis einer der kleinen Forscher ruft: "Es ist nur ein Bär". Mit einem gemeinsamen "Brumm, brumm" beschwichtigen die kleinen und großen Forscher den Riesen aus Sandstein.

Weiter steigt die Gruppe über schmale Felssteige himmelwärts in Richtung Mühlsteinbrüche, überwindet dabei Baumstämme und enge Einschnitte. Immer wieder schälen sich seltsame Felsgen aus den dampfenden Wolken: drei gewaltige Tische! Hier scheinen einst die Riesen ihr Mittagsmahl verspeist zu haben. Und weiter geht die Tour, bis ein Habicht vor der Mausefalle aus Stein erkennbar wird. Vielleicht hat der Vogel dort auf eine Beute gehofft und ist vor reichlich 100 Jahren versteinert? Die Mausefalle, eine Engstelle, war 1908 nach einem Felssturz entstanden. Während sich die Gruppe hindurch quält, pfeift über ihnen ein Mäusebussard und verschwindet im Dunkel des Waldes.

Bei der Tour duch die Jonsdorfer Felsenwelt geht es über Stock und Stein. Bildrechte: IMAGO/ Volker Hohlfeld

Nebel und Felsen verzaubern

Nebelschwaden verzaubern das Zittauer Gebirge in eine Feen-Landschaft. Still verharren die Thüringer, als seltsame Geräusche aus dem Unterholz zu hören sind: "Haben wir die tierischen Giganten aus dem steinernen Zoo zum Leben erweckt", fragt sich ängstlich der Forschernachwuchs. Auch die Älteren sind verunsichert. "Ist es eine gefährliche Wildschweinrotte, sind es vielleicht die Gemsen oder gar ein Wolf, von denen die Einheimischen erzählt haben?" Ein Wanderfalke ruft am Himmel und entschärft so die Anspannung in der Gruppe - zumal auch die Geräusche im Unterholz verstummen. Das Gelände öffnet sich und die Gruppe hat die Mühlsteinbrüche erreicht.

Vielleicht war es nur ein Fuchs, der die Gruppe erschreckt hat. Die Geräusche im Unterholz ließen sich nicht zuordnen. Bildrechte: IMAGO

Schwarzes Loch begeistert den Nachwuchs

Im 16. Jahrhundert entdeckten Jonsdorfer, dass sich der Sandstein vor ihrer Haustür für Mühlsteine eignet. Bis 1918 wurde der Sandstein gebrochen und die Mühlsteine sogar bis nach England und Russland geliefert. Diese Informationen liefert eine Hinweistafel vor der ehemaligen Steinbruchschmiede. Die Bänke daneben nutzt die Gruppe für eine kurze Rast. Aus Thermoskannen fließen Tee und Kaffee, belegte Brote liefern Energie für den weiteren Weg.

Trotz der Pause verlangt das ständige Auf und Ab und das Klettern über Wurzeln, Steine und Treppen den ersten Tribut. Der jüngste Forscher ist erschöpft. Er wandert nunmehr auf den Schultern seines Vaters weiter mit und auch die Oma muss jetzt häufiger verschnaufen, aber: "Das ist eine interessante Tour. Das sieht man auch an den Kindern, keines nörgelt."

Am Schwarzen Loch, einem ehemaligen Bergwerk kommt Leben in die Gruppe. Die kleinen Forscher versuchen die Erwachsenen zu erschrecken: "Uuuuuhhhhhhh!" Weiter geht es über schmale Pfade. Das Grau des Nebels reißt immer mehr auf und wieder werden Tiere sichtbar: "Da ist die Schnauze. Und dort sind so die Augen und die Ohren, ja das sind die Ohren." Auf dem kleinen Hügel steht ein Pferd, stellt eine kleine Forscherin erleichtert fest. Später entdecken die Kinder noch ein Krokodil, einen Dackel und wo möglicherweise einst Riesen hausten, darf er auch nicht fehlen: ein Zwerg!

Das Krokodil im Steinernen Zoo im Zittauer Gebirge. Bildrechte: Katja Fouad Vollmer

Fazit: Zufrieden trotz brennender Füße

Nach dreieinhalb Stunden geht die Tour durch die wilde, geheimnisvolle Felsenwelt in Jonsdorf zu Ende. Einigen Teilnehmern brennen die Füße, trotzdem sind alle zufrieden. Ihr Fazit: "Es hat Spaß gemacht, weil es viel zu entdecken gibt. Dahat das trübe Wetter gar nicht gestört."

Die Forschergruppe aus Thüringen empfiehlt die rund zehn Kilometer lange Entdeckertour und hat einen Tipp für Nachahmer: Bei einer geführten Tour ist die Steinbruchschmiede geöffnet. Dann darf auch das Schwarze Loch betreten werden. Die brennenden Füße werden anschließend von innen gekühlt, mit leckerem Eis in einem Jonsdorfer Eiscafé.

Eine der bekannntesten Sandsteinformationen im Zittauer Gebirge: Die brütende Henne auf dem Töpfer. Bildrechte: imago/Hohlfeld

Anreise

mit dem Zug: Nach Zittau und anschließend mit Bus oder Kleinbahn bis Jonsdorf

Nach Zittau und anschließend mit Bus oder Kleinbahn bis Jonsdorf mit dem Auto: A4 Abfahrt Weißenberg auf B178n nach Zittau. Dort ins Zittauer Gebirge nach Jonsdorf. Kleiner Parkplatz an der Sternwarte.

Geeignet für

Familien

Schulklassen

Verpflegung

Selbstverpflegung erforderlich

Getränke nicht vergessen

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Daran sollte man denken

festes Schuhwerk

Wander-/Sportkleidung

Regenbekleidung - Schirme sind nur begingt günstig

Rucksack für die persönlichen Dinge

Wenn man schon mal da ist,...

...die gastronomischen Angebote/Bauden mit lokaler Küche ausprobieren

...das Schmetterlingshaus ist auch einen Besuch wert

...eine Wanderung auf den Töpfer - tolle Sicht