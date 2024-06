Weil er einen nicht zugelassenen Coronaimpfstoff an Patienten verabreicht haben soll, muss Winfried Stöcker 250.000 Euro Strafe zahlen. Das Amtsgericht in Lübeck hat den Gründer der Firma Euroimmun am Montag zu der Geldstrafe verurteilt. Stöcker habe ein nicht zugelassenes Arzneimittel vorsätzlich in Verkehr gebracht und damit gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen, sagte der Richter zur Begründung.