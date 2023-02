Das Sächsische Oberverwaltungsgericht begründet die Ablehnung des Darlehens damit, dass die Kommune für ein Gymnasium nicht zuständig ist.

Für den Bürgermeister greift das Urteil in die kommunale Selbstverwaltung ein.

Das berufliche Gymnasium soll trotzdem im neuen Schuljahr an den Start gehen.

Die Gemeinde Rietschen darf dem Träger des freien beruflichen Gymnasiums kein Darlehen gewähren. Das hat das Sächsische Oberverwaltungsgericht entschieden. Das Gericht hat damit eine Klage der Gemeinde abgewiesen. Zuvor hatte bereits das Landratsamt Görlitz als Rechtsaufsichtsbehörde das geplante Darlehen an den privaten Schulträgerverein beanstandet. Der Gemeinderat von Rietschen hatte im Jahr 2017 beschlossen, dass der Trägerverein der Freien Schule Rietschen ein verzinsliches Darlehen in Höhe von 170.000 Euro erhält. Damit sollte der Aufbau des beruflichen Gymnasiums vorfinanziert werden. Bisher betreibt der Trägerverein nur eine Oberschule in Rietschen.

Kommune nicht zuständig

Das Oberverwaltungsgericht begründet sein Urteil damit, dass "der Betrieb und die finanzielle Unterstützung eines beruflichen Gymnasiums keine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft sei, die in die Zuständigkeit der Gemeinde falle". Mit anderen Worten: Die Kommune ist für diese Schulart nicht zuständig. Laut Gericht darf sie nur für Grund- und Oberschulen Unterstützung geben, da sie Bildungsgänge im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht anbieten.

Bürgermeister enttäuscht über Urteil

Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer (SPD) kann das Urteil nur schwer nachvollziehen. Für ihn greift es in die kommunale Selbstverwaltung der Gemeinden ein. Sie sei ein hohes Gut und sogar im Grundgesetz verankert, so Brehmer. Die berufliche Bildung gehöre seiner Ansicht nach auch zu den "Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft", die die Kommune unterstützen dürfe.

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Artikel 28, Absatz 2 Grundgesetz

Gemeinde hatte in Vorinstanz Recht bekommen

In einem früheren Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Dresden hatte die Gemeinde Recht bekommen. Allerdings ging der Landkreis Görlitz in Berufung und rief das Sächsische Oberverwaltungsgericht an. Dessen jetziges Urteil wird Rietschen wohl akzeptieren und aller Voraussicht nach keine rechtlichen Schritte mehr unternehmen, so Bürgermeister Ralf Brehmer.

Gymnasium soll trotzdem starten

Auch der Trägerverein der Freien Schule Rietschen zeigte sich enttäuscht über das Urteil. Die Gründung des beruflichen Gymnasiums werde aber trotzdem kommen, versicherte ein Sprecher. Es habe bereits im Vorfeld Gespräche mit einer regionalen Bank gegeben, die einen entsprechenden Kredit gewähren würde. Freie Schulen müssen sich in den ersten drei Jahren alleine finanzieren, bevor sie einen staatlichen Zuschuss erhalten. Geht alles glatt, soll das neue berufliche Gymnasium in Rietschen im kommenden Schuljahr an den Start gehen.