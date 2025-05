Der 28 Jahre alte Mann aus Indien, der im Oktober vergangenen Jahres in einer Zittauer Asylunterkunft einen 41-Jährigen aus Pakistan erstochen hat, wird in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt untergebracht. Das habe gestern das Landgericht Görlitz entschieden, so eine Gerichtssprecherin. Es folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte ein psychiatrischer Gutachter bei dem Angeklagten Schizophrenie festgestellt. Der Angreifer habe die Tat im Wahn begangen und sei zum Tatzeitpunkt schuldunfähig. Der Tat war ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen.

