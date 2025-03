Wegen der Tötung seines Bruders auf offener Straße ist ein Mann vom Landgericht Görlitz zu einer Freiheitsstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt worden. Der 45-Jährige wurde des Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Das Urteil fiel bereits im Februar.

Laut Anklage hatten sich die beiden Brüder im Januar 2024 nachts auf dem Altmarkt in Bischofswerda getroffen. Beide waren stark angetrunken und jeweils in Begleitung unterwegs. Während eines Streits verletzte der Täter zunächst einen der Begleiter. Anschließend versetzte er seinem älteren Bruder mehrere Faustschläge und stach ihm viermal mit dem Messer in den Oberkörper. Der 50-Jährige verblutete.