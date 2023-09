Die Polizeidirektion Görlitz ermittelt nach der Tötung eines Seniors. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, ist das 79 Jahre alte Opfer bereits am Sonnabend in seiner Wohnung gefunden worden. Zuvor hatte sich ein Nachbar besorgt an die Polizei gewandt, nachdem er den Senior einige Tage nicht mehr gesehen hatte. Im Beisein der Polizei wurde die Wohnung geöffnet, der Rettungsdienst fand den Bewohner leblos vor.