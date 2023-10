Der Verfassungsschutz in Sachsen stuft die Organisatoren der Görlitzer Montagsdemos als extremistisch ein. Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN bestätigte, werden vier Personen aus dem Organisationsteam einer entsprechenden Szene zugeordnet. Auf ihren Kundgebungen würden sie regelmäßig Aussagen treffen, die über eine übliche Kritik an staatlichen Entscheidungsträgern hinausgingen. Damit würden sie dem Staat seine Rechtmäßigkeit absprechen.

"Die Organisatoren erklären in ihren Reden politische Entscheidungsträger zum klaren Feindbild", sagt die Sprecherin des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz. "Ihre Verhaltensweisen sind dazu geeignet, das Vertrauen der Bürger in den Staat und seine demokratischen Institutionen zumindest in Ansätzen elementar zu erschüttern." Durch die regelmäßigen Protestveranstaltungen würden Politiker herabgewürdigt und demokratische Entscheidungsprozesse massiv verächtlich gemacht.