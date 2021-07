Nach einer Verfolgungsjagd am Dienstag auf der B6 zwischen Löbau und Görlitz ist die vorläufig festgenommene Fahrerin wieder auf freiem Fuß. Die 32-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Mittwoch entlassen, teilte die Polizei mit. Der zweite Festgenommene bleibt im Gefängnis, der 50-Jährige wurde bereits vor der Tat am Dienstag per Haftbefehl gesucht.