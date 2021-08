Am Sonntagabend hat sich ein Fahrer in Seifhennersdorf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er und seine Beifahrerin waren laut Polizei offenbar gerade auf Beutezug. Als der Fahrer eine Polizeistreife sah, gab er Gas in Richtung Grenzübergang und ignorierte alle Anhaltezeichen der Polizisten.