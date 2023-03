Laut Polizei wollte eine Streife den Mann auf der Autobahn 4 kontrollieren. Statt zu halten, sei er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dresden gefahren. Während der Verfolgungsfahrt habe der Mann bei Salzenforst die Autobahn verlassen und sei über Land weiter geflohen. Als er während eines weiteren Kontrollversuchs in Geißmannsdorf stoppte, habe der Mann weiter rangiert und beinahe den Polizisten überfahren.



Die Flucht endete auf dem Altmarkt in Bischofswerda. Dort prallte das Auto gegen einen Poller sowie einen parkenden anderen Wagen und fuhr eine Treppe hinunter. Der Fahrer versuchte der Polizei zufolge noch, zu Fuß zu flüchten, konnte dann aber gefasst werden. Ersten Ermittlungen zufolge war sein Auto kurz vorher noch voll besetzt. Bundespolizisten griffen sieben Flüchtlinge bei Muschelwitz auf, die vermutlich in dem Auto gesessen hatten. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN mit.

Am Altmarkt in Bischofswerda endete der Fluchtversucht vor der Polizei mit einem Unfall und der Festnahme des 21-Jährigen. Bildrechte: imago images/Westend61