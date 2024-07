Die Polizei hat bei der Überprüfung eines Wagens am Hafen des Berzdorfer Sees bei Görlitz nach eigener Aussage einen Volltreffer gelandet. Demnach war den Beamten der Einsatzgruppe Oberlausitz am Sonnabend gegen 23:30 Uhr ein Audi A3 mit polnischer Zulassung ins Auge gefallen. Bei der Überprüfung der drei Insassen stellte sich heraus, dass gegen den 36 Jahre alten polnischen Fahrer ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen und in ein Gefängnis gebracht.