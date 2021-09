Braunkohle Tschechien und Polen verhandeln weiter über Tagebau Turów

Die Bagger im polnischen Braunkohle-Tagebau in Turów müssten eigentlich stillstehen. Allerdings denkt Polen derzeit nicht daran, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen - und muss nun Zwangsgelder in Millionenhöhe zahlen. Tschechien hatte gegen den Weiterbetrieb des Tagebaus geklagt und befürchtet Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung. In Sachsen, auf deutscher Seite, sind Städte von geologischen Folgen ebenfalls betroffen.