In der Nacht zum Mittwoch ist bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 4 nahe Kodersdorf mindestens ein Mensch schwer verletzt worden. Die Autobahn war bis in die Morgenstunden Richtung Görlitz gesperrt.



Laut Polizei wollten die Beamten gegen 0:30 Uhr einen Mann aus Polen anhalten, der kurz zuvor in Dresden einen Jeep im Wert von 30.000 Euro gestohlen haben und damit auf dem Weg zur Grenze gewesen sein soll. Anhaltesignale ignorierte der Mann laut Polizei.