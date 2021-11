Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht zu Dienstag in Görlitz ist eine Frau mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Leitstelle handelte es sich um kein offenes Feuer - aber aus einem Versorgungsschacht des Gebäudes drang dichter Rauch. 20 Menschen mussten vor dem Qualm im Haus in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Dienstagmorgen an, sagte ein Polizeisprecher.