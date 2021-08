Die Polizei in Bochum sucht nach der vermissten 18 Jahre alten Tamara P. und ihrem vier Monate alten Kind. Laut Polizei Görlitz gebe es Hinweise darauf, dass die beiden Personen sich derzeit im sächsischen Löbau aufhalten. Zuletzt wurden sie am Montagabend in Herne in Nordrhein-Westfalen in ihrer betreuten Wohneinrichtung gesehen.