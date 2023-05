Die Stadt Görlitz will ein lange verschwundenes Gemälde zurückkaufen. Das unvollendete Portrait einer jungen Frau aus dem 18. Jahrhundert von Anton Graff galt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges als verschollen. Wie die Görlitzer Sammlungen in einer Mitteilung berichten, war das Gemälde in den Kriegswirren 1943 mit weiteren Kunstwerken auf das südlich von Görlitz gelegene Schloss Kunów ausgelagert worden. Dann verlor sich die Spur.