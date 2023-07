Mit einem traditionellen Kulturpicknick im Stadtpark von Görlitz beginnt am Donnerstag das internationale Straßentheaterfestival ViaThea. Bis zum Sonnabend zeigen Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern in Görlitz und auch grenzüberschreitend in der polnischen Nachbarstadt Zgorzelec ein buntes Progamm. Mehr als 100 Aufführungen sind geplant, wie das Gerhart-Hauptmann-Theater als Veranstalter mitteilte.