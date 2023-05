Am Quitzdorfer Stausee und am Berzdorfer See sind im Mai bei verendeten Möwen der Geflügelpesterreger H5N1 nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt Görlitz mitteilte, wurde das Virus bereits im Februar bei Bussarden am Quitzdorfer Stausee nachgewiesen. Die Kadaver waren von Experten der Landesuntersuchungsanstalt für das Veterinärwesen in Dresden (LUA) untersucht worden. Weil immer wieder tote Wildvögel gefunden wurden, bleiben Geflügelausstellungen im Landkreis Görlitz weiterhin untersagt.