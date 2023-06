Bei Ruppersdorf in der Oberlausitz ist am Sonntag ein VW Bulli ausgebrannt. Der restaurierte Odtimer war auf der B178 in Richtung Löbau unterwegs, als Flammen aus dem Fahrzeug schlugen. Alle Insassen konnten den Wagen rechtzeitig unverletzt verlassen. Den Oldtimer retten konnte die Feuerwehr allerdings nicht mehr. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße vollständig gesperrt werden.

Das Modell T1 wurde in den Fünfziger- und Sechzigerjahren hergestellt. Heute zahlen Oldtimer-Freunde hohe Summen für das Kultauto. Bildrechte: Blaulichtreport Zittau