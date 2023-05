Die Mitarbeiter in Niesky befürchten schon längere Zeit, dass der Konzern das Werk schließen will. Seit Wochen gibt es Mahnwachen vor dem Werkstor.



Der slowakische Konzern hatte das Werk 2018 übernommen und garantierte den Erhalt bis Ende dieses Jahres. Beim Waggonbau Niesky sind rund 200 Mitarbeiter beschäftigt. Es ist der letzte Produzent von Güterwagen in Deutschland.



Weitere Informationen folgen.