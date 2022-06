In der Oberlausitz haben am Wochenende in der Nähe von Niesky mehrere Waldflächen gebrannt. Die Polizei meldete Einsätze der Feuerwehr bei Sandschänke, Trebus, Kosel und Horka. So brannten bei Trebus nach Schätzung der Feuerwehrleute etwa vier Hektar Wald, mehr als 100 Kameraden waren dort im Einsatz.