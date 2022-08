Neugersdorf Jacobimarkt endet mit Besucherrekord und umstrittenem Feuerwerk

Diskussionen und Aufregung hat es am letzten Tag des 292. Jacobimarktes gegeben, der am späten Mittwochabend mit einem Höhenfeuerwerk endete. Der Landkreis Görlitz hatte am selben Tag ein kreisweites Feuerwerksverbot ab der Waldbrandwarnstufe 3 erlassen. Und auch wenn an dem Tag diese Stufe im Landkreis noch nicht erreicht worden war und die Waldbrandwarnstufe 2 galt, mehrten sich die Stimmen, wegen der Dürre besser auf das Spektakel zu verzichten.