In den Landkreisen Nordsachsen und Meißen hat sich die Waldbrandgefahr auf Stufe vier erhöht. Wie die Polizei mitteilte, wird deshalb empfohlen, die Waldgebiete zu vermeiden. Hauptwege dürften nicht verlassen werden. Den Angaben zufolge führt das anhaltend trockene Wetter in Kombination mit ausgetrockneter Vegetation zu der erhöhten Waldbrandgefahr. Bereits am Freitag war in den Landkreisen Bautzen und Görlitz die Stufe vier ausgerufen worden.