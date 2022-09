Schmalspurbahn Muskauer Waldeisenbahn wird bis 2030 mit Kohlegeldern saniert

Die Muskauer Waldeisenbahn soll für die Zukunft fit gemacht werden. Dafür fließen in den nächsten Jahren rund 7,6 Millionen Euro in die Sanierung des Schienennetzes und Modernisierung der Technik. Das kündigte Heiko Lichnok, Geschäftsführer der Waldeisenbahn Muskau GmbH, am Montag an.