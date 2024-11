In Ostsachsen besteht Gefahr durch eine giftigen Rauchwolke. Wie die Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen mitteilte, ist der Bereich um Steinbach, Klein Priebus, Podrosche und Lodenau bei Rothenburg in der Oberlausitz betroffen. Demnach gibt es einen Großbrand in einem industriellen Gebäude in Steinbach, das offenbar zu einer Entsorgungsfirma gehört.