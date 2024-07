In Zittau muss ab sofort das Trinkwasser abgekocht werden. Durch den starken Regen in der Nacht zu Donnerstag sei Oberflächenwasser in drei Leitungssysteme von Trinkwassergebieten eingedrungen, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Gesundheitsamt habe eine Verunreinigung festgestellt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Trinkwasser nun mit Keimen belastet ist.