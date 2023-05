Die Hillersche Villa in Zittau kann ihren Veranstaltungssaal direkt unterm Dach wegen eines großen Wasserschadens nicht nutzen. Seit einiger Zeit sei unbemerkt Wasser in den Dachstuhl des historischen Gebäudes eingedrungen, so ein Sprecher des soziokulturellen Treffs. Erst beim Öffnen der Innenverkleidung sei das Ausmaß des Schadens deutlich geworden.