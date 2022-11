Zwei Tage vor der Premiere ist noch viel zu tun im Görlitzer Kaufhaus. Akkuschrauber surren, wenn die Handwerker Weihnachtsdeko im Eingangsbereich anbringen. Durch Bauzäune ist ein Teil des Saales an der Seite abgesperrt, Herrnhuter Sterne und Kränze liegen im Garderobenbereich herum und warten darauf, montiert zu werden. Ein Thermometer, das jemand auf einen Stuhl in die Mitte des Raumes gelegt hat, zeigt 16 Grad an. Musiker warten in Schals und dicken Pullis auf ihren Einsatz. In wenigen Minuten beginnt die Generalprobe für das diesjährige Görlitzer Weihnachtskonzert, das am Sonnabend zum ersten Mal im Görlitzer Kaufhaus stattfindet.

Die Sopranistin Patricia Bänsch bei der Generalprobe im Görllitzer Kaufhaus. Bildrechte: Jörg Winterbauer