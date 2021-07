Strukturwandel Neue Technologien: Sachsen geht auf "Mission 2038"

Sachsen will zu einem europaweit führenden Standort für den Einsatz von Wasserstoff in Bereichen wie Energie, Mobilität und Industrie werden. Das ist ein Thema eines Strategiepapieres, das der sächsische Innovationsbeirat am Montag vorgestellt hat. Es gibt Empfehlungen für den Strukturwandel.