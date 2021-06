Strukturwandel in der Lausitz 42 Millionen für Görlitzer Wasserstoff-Testzentrum

"Grüner" Wasserstoff gilt als einer der Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel. In Görlitz entsteht mithilfe des Bundes ein Forschungszentrum, in dem neue Technologien zur Herstellung entwickelt werden. Das Forschungszentrum soll auch dabei helfen, den Strukturwandel in der Kohle-Region Lausitz zu bewältigen.