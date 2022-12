Die Bescherung der Tiere im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec hat im diesen Jahr besonders viele Kinder und Erwachsene angelockt. "Ich bin total zufrieden mit dem Zulauf", erzählt die Sprecherin und Zoopädagogin Isa Kulosa. In den vergangenen beiden Jahren habe die Veranstaltung coronabedingt ausfallen müssen. Davor seien nicht so viele Leute gekommen. Am Sonntagnachmittag hatten sich trotz des diesigen Wetters viele Leutein den Park aufgemacht, freute sich Kulosa.