Die Engelsberger Papierkrippe hat bei den Eltern immer auf dem Klavier gestanden, erinnert sich Maria Förster aus Bernstadt auf dem Eigen. Ihr Vater hatte die Figuren auf eine Holzplatte drapiert. Jeden Abend im Advent hätten sie darauf gewartet, dass die Mutter nach dem Abendbrot die Kerzen anzündet und der Vater sich ans Klavier setzt. "Wenn ich die Krippe da stehen sah, wusste ich genau, wenn der Vater die Hände auf die Tasten legt, das erste Lied musste immer sein: Ihr Kinderlein kommet", erzählt Förster weiter.

Dieses gemeinsame Singen im Kerzenschein, das kommt Maria Förster wieder in den Sinn, wenn sie die Papierkrippe nun vor sich sieht. "Das war für uns immer ein großer Tag, wenn die Krippe aufgebaut wurde. Das gehörte zur Weihnachtszeit einfach dazu", sagt Maria Försters Schwester Angelika Ansorge.

Verpackt - aber nicht vergessen

Ansorge zeigt ein Bild ihrer Urgroßeltern. Wenzel und Karolina Ansorge waren 1901 aus dem böhmischen Engelsberg (Andělská Hora) in die Oberlausitz gezogen. Der Unternehmer hatte im Pließnitztal die Mittelmühle gekauft, um eine Grobgarnspinnerei zu betreiben. Er brachte die Papierkrippe aus Böhmen mit. Weil die Erben beengter wohnten, wurde die Krippe bei ihr zu Hause immer seltener aufgebaut, berichtet Angelika Ansorge. Die Figuren lagen jahrelang gut verwahrt in einer unscheinbaren Kiste auf dem Dachboden.

Angelika Ansorge zeigt die Holzkiste, in der die Papierkrippe lange Zeit bei ihr auf dem Dachboden aufbewahrt wurde. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Vergessen wurde sie nie. "Wir haben schon immer mal überlegt, die Krippe in einer Krippenausstellung zu präsentieren", sagt Angelika Ansorge. Im Mai bot sie die Krippe Pfarrer Michael Dittrich an. Der betreibt mit seinem Verein das Pilgerhäusl in Hirschfelde. Der Verein stellt in dem Haus jedes Jahr zur Weihnachtszeit böhmische Papierkrippen aus.

Erst Skepsis, dann Begeisterung

"Ich war erst skeptisch", sagt Pfarrer Dittrich. "Wir haben so viele Krippen, dass wir gut ausgestattet sind." Rund 80 Papierkrippen umfasst die Sammlung des Vereins, schätzt Dittrich. Die Krippe, die Ansorge ihm auf einem Schwarz-Weiß-Foto zeigte, habe ihn nicht "vom Hocker gehauen". "Manches ist dort etwas unproportional, die kleinen Figuren, die riesigen Bäume", meint Dittrich. Er hat die Kiste dennoch mitgenommen und den Vereinsmitgliedern gezeigt.

Jeannette Gosteli aus Oybin dagegen war schnell vom Inhalt der uralten Holzkiste begeistert. "Als ich die Kiste geöffnet habe, kam mir der Geruch der Temperafarben entgegen. Da wusste ich sofort: Das ist keine gedruckte Krippe, sondern das ist eine handgemalte Krippe. Da schlug mein Herz schon höher", erzählt die 54-Jährige. Fasziniert habe sie die Kunstfertigkeit, mit der die Gesichter und Details an den kleinen Figuren gezeichnet sind. Mit wieviel tausend Pinselstrichen diese Krippe erstellt worden ist, das habe sie ehrfürchtig gemacht.

Expertin bestätigt: Ein Kunstschatz

Gosteli entdeckt dünne Fäden an den Figuren und ahnt, dass die Krippe einmal beweglich gewesen sein muss. Obwohl eine Jahreszahl auf einer Figur nahelegt, dass die Krippe schon mehr als 170 Jahre alt ist, sind die Papierfiguren erstaunlich gut erhalten, findet die Biologin. Fragile Elemente wie Hörner, schmale Beine oder Ohren aber fehlen an etlichen Stellen.

Jeannette Gosteli befragt eine Expertin für böhmische Krippen in Liberec. "Sie hat uns bestätigt, das ist eine absolute Kostbarkeit." Am Malstil, an der Art der Figuren, an der Art der Kleidung sei zu erkennen, dass die Krippe mit großer Wahrscheinlichkeit aus einer Malwerkstatt in Kratzau (Chrastava) stammt.

Restauratorin ohne Vorkenntnisse

Mitte Juni werden dem Pilgerhäusl von einem anderen Nachfahren der Familie Ansorge weitere Krippenfiguren geschenkt. "Das war eine große Überraschung und eine mehr als glückliche Fügung", sagt Gosteli. Am Anfang seien sie davon ausgegangen, es mit zwei verschiedenen Krippen zu tun zu haben. "Aber als ich mir die Figuren näher angeguckt habe, da war klar, diese Krippe gehört zusammen." Sie habe das am Malstil erkannt. Außerdem ergänzten sich die Figurengruppen. Mit denen wurden ihr Teile der alten Mechanik gebracht, jedoch in desolatem Zustand.

Jeannette Gosteli fehlen zunächst die Kenntnisse, um die Kostbarkeit zu restaurieren. "Ich habe noch nie gebastelt", sagt sie. Das sei ihr völlig neu gewesen. Sie schaut Videos von Modellbauern im Internet und probiert aus, was die vorzeigen.