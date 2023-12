Weihnachten auf der Rettungswache: "Dankbarkeit ist auch ein schönes Geschenk"

Trotzdem, David Köhler beklagt sich nicht: "Für mich ist das in dem Beruf ganz normal. Ich wusste von Anfang an, dass wir das ganze Jahr über 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Dienst sind", sagt er. "Und ich habe eine Familie, die ganz, ganz doll hinter mir steht", sagt der Vater eines Sohnes. "Wir nutzen einfach die Zeit, wo ich nicht auf der Arbeit bin." Und an Weihnachten seien die Patienten besonders herzlich.

Aber er erinnert sich auch an traurige Situationen. Im vergangenen Jahr wurden er und seine Kollegen zu einem Einsatz gerufen, erzählt der Rettungssanitäter. Eine demente Frau war in der Kälte umhergeirrt. "Die hatte keine Familie mehr hier in Görlitz, wusste das aber nicht mehr und wollte die Kinder besuchen, konnte sie aber nicht finden". Also lief die alte Dame umher, bis sie völlig unterkühlt war. "Das sind so Momente, die auch für uns traurig sind, aber wir sind froh, wenn wir helfen können", sagt David Köhler.