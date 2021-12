"Santa landet in Kottmarsdorf" - so hat Rocco Hänsch seine Adventsdekoration in diesem Jahr genannt.

"Santa landet in Kottmarsdorf" - so hat Rocco Hänsch seine Adventsdekoration in diesem Jahr genannt.

"Santa landet in Kottmarsdorf" - so hat Rocco Hänsch seine Adventsdekoration in diesem Jahr genannt. Bildrechte: privat

In Kottmarsdorf an der Bundesstraße begeistert seit Adventsbeginn eine Schlittenlandung der besonderen Art Passanten und Autofahrer. Ab 15:30 Uhr steht ein bunt beleuchteter Golf im Garten von Rocco Häschke. Im Schlepptau hat der Golf den Weihnachtsmann, der mit seinen Geschenken und Herrnhuter Sternen hinten auf dem Schlitten ziemlich schräg auf der Erde landet. Dem Lausitzer gehe es gar nicht um das Gefährt, sondern um die 130 Herrnhuter Sterne, 100 in rot und 30 in gelb-rot. Die hängen an vier Apfelbäumen rings um den Landeplatz. "Nur wegen der Sterne ist der Weihnachtsmann doch hier gelandet. Seine Landung ist etwas tollkühn", sagt der 32 Jahre alte Häschke.