In Görlitz liegen Glühweinduft und der Geruch von Bratwurst in der Luft. Bislang aber nur am Obermarkt an der Eisbahn. Dort geht es bereits seit einer Woche vorweihnachtlich zu. Auf der Eisfläche toben Kinder und Jugendliche. Ihre Eltern oder die Großeltern stehen an der Bande mit Keramikbechern in der Hand. Daraus dampfen heiße Getränke. Aus den Zelten nebenan mit der Schlittschuh-Ausleihe sind fröhliche Kinderstimmen zu hören.