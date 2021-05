Herrnhuts Bürgermeister Willem Riecke staunte Mitte März nicht schlecht, als er von der Herrnhuter Siedlung Bethlehem in den USA einen Brief in den Händen hielt, in dem von einer transnationalen Bewerbung die Rede war. Unter Federführung der Amerikaner sollen sich Herrnhut in der Oberlausitz und das nordirische Gracehill, ebenfalls eine Herrnhuter Siedlung, zusammentun.